Hans Kaltner will nach der Wahl noch einmal alles geben

Plus Der Buttenwiesener Rathauschef absolviert am Vormittag eine Tour durch alle Wahllokale. Eine Wahl ohne Gegenkandidaten sei für ihn mit seltsamen Gefühlen verbunden - doch eine Besonderheit daran freut ihn besonders.

Von Benjamin Reif

Der Weg hin zur Bürgermeisterwahl in Buttenwiesen war holprig, aber nun ist es geschafft. Mit 1247 von 4826 möglichen Stimmen wurde Hans Kaltner am Sonntag in seinem Amt als Bürgermeister von Buttenwiesen bestätigt, es wurden noch 107 ungültige Stimmen abgegeben. Nachdem die Wahl wegen eines Formfehlers verschoben werden musste - die Wahl war schriftlich nicht früh genug in den Ortsteilen ausgehängt worden - ist sie nun erfolgreich über die Bühne gegangen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 28,1 Prozent - für eine Wahl mit nur einem Kandidaten findet Kaltner selbst das sehr ordentlich.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

