Harald Jähner nimmt seine Leser mit in die „Wolfszeit“

Plus Beim Literaturfestival Nordschwaben liest der Autor in Pfaffenhofen aus seinem Werk, das Geschichten aus der harten Nachkriegszeit erzählt.

Der coronagemäß bestuhlte Zehentstadel in Pfaffenhofen ist bis auf den letzten Platz besetzt. Über den musikalischen Gruß mit Tangovariationen, gespielt von Chiara Bunk auf dem Sopransaxofon und begleitet von Kirill Kvetny auf dem Flügel, freut sich Harald Jähner, der Gastautor des Abends, besonders. Im Rahmen des Literaturfestivals Nordschwaben stellt der Preisträger der Leipziger Buchmesse seinen Bestseller „Wolfszeit“ vor, eine beeindruckende Dokumentation der Nachkriegszeit in Deutschland mit vielen akribisch recherchierten Einzelschicksalen und authentischen Alltagsbegebenheiten, die uns heute skurril oder gar aberwitzig erscheinen mögen.