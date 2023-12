Buttenwiesen/Holzheim

vor 48 Min.

Was unterscheidet Buttenwiesen und Holzheim in der Flüchtlingsfrage?

Zwischen den Orten Buttenwiesen und Lauterbach wurde im November die Flüchtlingshalle in Nähe der Riedblickhalle aufgestellt. In der Gemeinde gab es keine Protestaktionen gegen die Einrichtung.

Plus Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner will keine Vergleiche mit Holzheim in Sachen Flüchtlinge. Deutliche Worte zu den Protesten in Holzheim finden dagegen die Grünen.

Von Elli Höchstätter Artikel anhören Shape

Ende November wurde das ein Zelt für Geflüchtete an der Riedblickhalle zwischen Buttenwiesen und Lauterbach aufgestellt. Seitdem sind dort Asylsuchende untergebracht. Protestaktionen oder Unterschriftenlisten gegen die Einrichtung habe es nicht gegeben, berichtet Bürgermeister Hans Kaltner. Er sagt: „Wir sind da keine Vorzeigegemeinde.“ Er sei vielmehr dankbar, dass ein Großteil der Bevölkerung in der 6400 Einwohner zählenden Gemeinde Verständnis für die Situation der geflohenen Frauen, Männer und Familien aufgebracht habe.

In Holzheim hatten 300 Leute gegen die geplante Halle demonstriert

Anders sieht die Situation in Holzheim mit seinen etwa 3700 Einwohnern aus. Dort möchte der Landkreis neben dem Edeka eine Flüchtlingshalle aufstellen. Gegen diese Pläne demonstrierten am Samstagabend rund 300 Bürger und Bürgerinnen. Viele von ihnen sehen den Standort in Holzheim als ungeeignet an. So erklärten etwa die Supermarktbetreiber, dass die Flüchtlingshalle „geschäftsschädigend“ für sie sei. Holzheims Bürgermeister Simon Peter (FW) hatte erklärt, dass es Unmut in der Bevölkerung gebe und man gegen diese Flüchtlingspolitik sei. „Wir halten es für nicht tragbar, dass bei uns in Holzheim diese Flüchtlingshalle entstehen soll“, so Peter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen