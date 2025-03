Humorvolles Laienkabarett beim VdK Buttenwiesen

„Traditionelles Kaffeekränzchen“ begeistert am rußigen Freitag „Eine Seefahrt, die ist lustig“ – damit eröffnet Akkordeonspielerin Gärtner den Faschingsnachmittag vom VdK Buttenwiesen. Kapitänin Johanna Reiter bittet alle einzusteigen, und frohgelaunt ziehen Mexikaner, feine Herrschaften, Ehepaare und arabische Gäste hinter dem Kreuzfahrtschiff durch den Saal. Was die Gäste auf Weltreisen erleben, erzählen die witzigen und humorvollen Sketche, die das VdK-Laienkabarett aufführt.

Seit vielen Jahren kommt Marianne Brunnhuber, die Schwester der Schriftführerin Wally Kaltner des VdK Buttenwiesen und unterstützt das Faschingsteam. Welche Schwierigkeiten es gibt, wenn man einen Christbaum als Schnäppchen im Juli aus dem Kaufhaus zu ergattern versucht, und dessen komplizierten Transport auf der Heimfahrt schildert sie mit spielerischem Talent.

Unterschiedliche Interessen beim Fernsehabend – Rosamunde Pilcher und Fußball

Dass der Fernsehabend bei Berta (Marianne Brunnhuber) und Schorsch (Marianne Zingg) ohne Harmonie verläuft, ist den unterschiedlichen Interessen geschuldet. Berta mag Rosamunde Pilcher, Schorsch das Fußballspiel. Bertas Entschluss steht nach langer Diskussion fest: Sie wird einen zweiten Fernseher in Donauwörth holen und bereut, dass sie früher auf dem Fußballplatz nicht den Mayer Franz genommen hat.

Vorsitzende Johanna Reiter hat als Kapitänin bei der VdK-Kreuzschifffahrt alles fest im Griff. Foto: Wally Kaltner

Das Stadtmädchen (Angelika Gumpp-Kienmoser) und Bauermädle (Wally Kaltner) liefern sich dann ein heißes Wortgefecht darüber, wer besser lebt. Das Ende ist eine versöhnliche Umarmung. Die Besucherin Ida Herb freut sich sehr über die Erinnerung, weil sie selbst den Sketch vor vielen Jahren bei einem Pfarrfasching aufgeführt hat.

Frage beim VdK-Buttenwiesen diskutiert: Braucht es den Schweinebraten am Sonntag?

Das Konkurrieren mit Mamas Schweinebraten und dem verkochten Rinderbraten der Ehefrau wird zu einer großen Herausforderung beim Ehepaar (Johanna Reiter, Michael Hahn) am Frühstückstisch. Der Ehemann versucht mit passenden Worten eine Eskalation zu vermeiden. So verzichtet er auf den Schweinebraten. Da klingelt das Telefon. Es ist die Mama, die mitteilt, dass am Sonntag Schweinebraten bei ihr gibt.

Ein unterhaltsames VdK-Kaffeekränzchen geht damit bei Kaffee und Kuchen in der Markthalle in Unterthürheim bei Familie Braun zu Ende. Die Gäste bedanken sich mit viel Applaus und loben die gute Musik. „Wir kommen wieder“, verspricht so mancher Gast. (AZ)