Menschen in Buttenwiesen schätzen ihre Vereine – und vermissen Gastronomie

Die Luftaufnahme von Buttenwiesens Ortskern entstand vor einigen Jahren. Damals existierten noch einige Gaststätten in der Gemeinde, die es heute nicht mehr gibt.

Plus Im boomenden Vereinsleben sieht Bürgermeister Kalnter eine wichtige Grundlage für sozialen Zusammenhalt. Im Heimat-Check formulierten Menschen auch ganz konkrete Anregungen.

Von Birgit Alexandra Hassan

Die Sauberkeit steht in Buttenwiesen ganz oben, sprich dafür bekam die Gemeinde bei ihren Einwohnern und Einwohnerinnen die meisten Punkte im Heimat-Check unserer Zeitung. Das wundert Bürgermeister Hans Kaltner nicht: "Darauf legt unser Bauhof großen Wert." Neben sauberen Straßen brauchen die Menschen allerdings noch anderes, um sich rundum wohlzufühlen in einer Gemeinde. Beispielsweise Orte, wohin sie zum Essen, Tanzen und Feiern gehen können. Und damit sieht es in Buttenwiesen mittlerweile ziemlich schlecht aus, zumal auch der öffentliche Personennahverkehr auf dem Lande traditionell zu wünschen übrig lässt.

