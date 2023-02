Buttenwiesen

06:00 Uhr

So vermittelt der "Lernort Buttenwiesen" Wissen über den Frieden

Bernhard Hof demonstriert, was es mit dem Café Einhorn auf sich hat. Dieses ist eine von mehreren Möglichkeiten, am "Lernort Buttenwiesen" in die Geschichte und das Menschsein einzutauchen.

Plus Bernhard Hof taucht mit Menschen in das einstige Zusammenleben von Juden und Christen ein. Dabei liegt der Fokus auf dem Heute.

Von Birgit Alexandra Hassan Artikel anhören Shape

Lernen und lehren gehören zum Leben von Bernhard Hof. Als Schulleiter – zuletzt am Gymnasium Wertingen – versuchte er jahrzehntelang, Wissen in allen möglichen Bereichen zu vermitteln. Im letzten Jahr seines Lehrerdaseins taucht bei einer Veranstaltung bei der Synagoge Buttenwiesen in ihm der Gedanke auf: "Hier will ich mich künftig engagieren und einbringen." Ab da wirkt der 68-Jährige mit, den "Lernort Buttenwiesen" ins Leben zu rufen, der mittlerweile weit über die Gemeinde hinweg Aufsehen erregt. Doch was konkret kann man hier lernen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen