In Buttenwiesen werden zwei Quads gestohlen

Die Polizeistation Wertingen meldet den Diebstahl der beiden Geländefahrzeuge. In Villenbach wird eine Gelenkwelle eines Güllefasses entwendet.

Ein Unbekannter hat in der Wertinger Straße in Buttenwiesen zwei Quads von einer Verkaufsfläche eines Gebrauchtwagenhändlers gestohlen. Der Diebstahl wurde nach Angaben der Polizei in der Zeit von Donnerstagabend, 19.30 Uhr, bis Samstagmittag verübt.

Die Quads haben einen Wert von etwa 17.000 Euro

Der Beuteschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf etwa 17.000 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Hinweise.

Auch nach dem Diebstahl in Villenbach bittet die Polizei um Hinweise

Ein weiterer Diebstahl wurde in der Zeit vom 15. April bis zum vergangenen Samstagvormittag in der Straße Kalteck in Villenbach verübt. Dort montierte ein Unbekannter an einem Güllefass-Wagen, der auf einer Freifläche abgestellt war, eine Gelenkwelle ab. Die gestohlene Gelenkwelle hat nach Angaben der Polizei einen Wert von etwa 2000 Euro. Auch hier bittet die Wertinger Polizeistation um Hinweise. (AZ)