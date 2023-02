Buttenwiesen

17:30 Uhr

In Unterthürheim spielt eine Kapelle mit Herz

Plus Mit einem gelungenen Jahreskonzert verabschiedet die Blaskapelle Unterthürheim ihren Dirigenten Herbert Hornig. Rund 400 Gäste begleiten die Musikanten und Pfarrer Ammich dabei nach Norwegen.

Das Publikum – rund 400 Menschen in der Buttenwiesener Riedblickhalle – applaudiert, jubelt, freut sich. Klatschend zollt auch Dirigent Herbert Hornig der Blaskapelle Unterthürheim seinen Respekt. In Bestform präsentierten sich die Musikerinnen und Musiker beim Jahreskonzert, wie es ihr Vorsitzender Martin Miller senior versprochen hatte: „Alle sind hoch konzentriert und werden musikalisch alles abrufen, was in ihnen steckt.“ Die lobenden Blicke und Gesten von Herbert Hornig, während er die einzelnen Stücke dirigiert und danach die Solisten und Solistinnen sowie die Instrumentengruppen aufstehen lässt, um die verdiente Anerkennung zu bekommen, sprechen Bände. Nachdem dieser Abend als Abschiedskonzert angekündigt war, blickt Vorsitzender Miller auf die Erfolgsgeschichte zurück, die mit der Verpflichtung des Dirigenten im Jahr 2009 begann.

Nachdem dieser Abend als Abschiedskonzert angekündigt war, blickt Vorsitzender Miller auf die Erfolgsgeschichte zurück, die mit der Verpflichtung des Dirigenten im Jahr 2009 begann.

