Buttenwiesen

16:40 Uhr

In Wortelstetten schrauben: Ein Porsche muss nicht nur schnell sein

Freddy Killensberger hat nach seinen erfolgreichen Jahren als Kartfahrer und in der Formel 3 eine Porschewerkstatt in Wortelstetten eröffnet. Damit bleibt er seiner Liebe zu schnellen Autos treu.

Plus KfZ Als Sechsjähriger sitzt Freddy Killensberger bereits in Karts. Als junger Mann holt er in der Formel 3 einen Pokal nach dem anderen. Jetzt hat der 26-Jährige aus Wortelstetten eine eigene Werkstatt aufgemacht.

Von Birgit Alexandra Hassan

Im Alter von drei kurvt Freddy Killensberger wie die meisten Jungs mit seinem kleinen Bulldog im Hof herum. Drei Jahre später zieht er seine Runden auf der Kartbahn. Mit 15 sitzt er in Formel-Autos und holt anschließend in der Formel 3 einen Pokal nach dem anderen. „Bei 300 Pokalen habe ich aufgehört zu zählen“, sagt er – Fahrzeuge faszinieren den jungen Mann aus Wortelstetten von klein auf. Kurz vor dem Sprung von der Formel 3 in die Formel 1 macht er einen Cut, zumindest mit dem Renngeschäft. Autos bleiben weiterhin der Mittelpunkt seines Lebens. Sein Fokus liegt jetzt auf Porsche. Den kennt er mittlerweile in- und auswendig und lässt andere von seinem Wissen profitieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen