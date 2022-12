Johanniter packen Päckchen für Notleidende

Die Not in der Ukraine hat enorm zugenommen. Die Johanniter organisieren Hilfstransporte in die Armenregionen Südosteuropas. Gesammelt wird auch in Buttenwiesen.

Seit 2000 beteiligt sich die Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen jedes Jahr an der Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter. An den Sammelstellen in den Pfarreien können noch bis Dienstag, 13. Dezember, Lebensmittelpakete für diese Spendenaktion abgegeben werden. Die dabei gesammelten Lebensmittelpakete werden Mitte Dezember von den Johannitern abgeholt.

Pakete können in Buttenwiesen und in anderen Orten abgegeben werden

Bei den Donauwörther Johannitern werden dann die gespendeten Pakete aus der ganzen Region auf Paletten verpackt und in große Lastwagen verladen. Diese fahren als Weihnachtstrucks am zweiten Weihnachtsfeiertag in Hilfskonvois in die Armenregionen Südosteuropas. Heuer gehen die Hilfstransporte nach Albanien, Bosnien, Bulgarien, Rumänien, in die Ukraine und in die Republik Moldau.

In der Ukraine hat die Not der Bevölkerung durch den anhaltenden Krieg enorm zugenommen. Dank der Transportmöglichkeit über ukrainische Speditionen und des existierenden Partnernetzwerks zu Hilfsinstitutionen vor Ort kann die Verteilung der Hilfsgüter in der Ukraine trotz des Krieges auch dieses Jahr stattfinden. Auch in den Nachbarländern hat durch den Flüchtlingszustrom aus der Ukraine die Armut stark zugenommen. Für viele Menschen sind die Pakete ein kostbares Zeichen der Hoffnung – ein Zeichen, dass sie nicht vergessen sind in ihrer Not. Damit es beim Zoll keine Schwierigkeiten gibt und vor Ort gleichwertige Pakete verteilt werden können, wird darum gebeten, unbedingt die Packliste genau einzuhalten.

Es gibt eine genaue Packliste für die Weihnachtstrucker-Kartons der Johanniter

Die Packliste lautet: ein Geschenk für Kinder (Malbuch/Block, Buntstifte), zwei Kilo Zucker, drei Kilo Mehl, ein Kilo Reis, ein Kilo Nudeln, zwei Liter Speiseöl in Plastikflaschen, drei Packungen Multivitamin-Brausetabletten, drei Packungen Kekse, fünf Tafeln Schokolade, 500 Gramm Kakaogetränkepulver, zwei Duschgels oder Seifen, eine Handcreme, zwei Zahnbürsten und zwei Tuben Zahnpasta. Gerne auch mit Zugabe von medizinische Infektionsschutzmasken.

Die Organisatoren bitten darum, zur Verpackung der Lebensmittel Bananenkisten oder Johanniter-Weihnachtstrucker-Kartons zu verwenden, damit die Pakete eine einheitliche Größen haben und so ohne Beschädigungen auf Paletten gestapelt und in die Lastwagen verladen werden können. Bananenkisten können bei Bedarf bei Burga Demharter (Telefon 0176/48 85 38 99) und Doris Kotter abgeholt werden. Erwin Müller stellt speziell für die Lebensmittelpakete hergestellte Johanniter-Weihnachtstrucker-Kartons vor dem Hauseingang zur Abholung bereit.

Lesen Sie dazu auch

Der Dorfladen in Lauterbach bietet einen besonderen Service

Folgende Sammelstellen nehmen bis zum 13. Dezember die Lebensmittelpakete und Geldspenden an: In Buttenwiesen sind es Roswitha Kranz, Stehlesberg 2 und Doris Kotter, Wertinger Straße 80; in Frauenstetten Manfred Hartl, Mühlanger 1 (Privathaus); in Lauterbach Burga Demharter, Lindenfeld 24 und Erwin Müller, Bahnhofstraße 10; in Pfaffenhofen Elvira Burkhard-Mayershofer, Feldweg 9; in Unterthürheim Ulrike Binswanger, Herrenberg 38 und in Wortelstetten Anita Müller, Am Streitgraben 24. Der Dorfladen Lauterbach bietet seinen Kundinnen und Kunden an, die Pakete für diese zu packen und an der Sammelstelle abzugeben.

Die Handzettel mit allen relevanten Informationen zur Weihnachtstruckeraktion vor Ort liegen in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen aus und können dort abgeholt werden. Weitere Informationen zur deutschlandweiten Weihnachtstrucker-Aktion gibt es online unter www.johanniter.de/juh/weihnachtstrucker. (AZ)