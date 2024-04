Jüdisches Leben in Buttenwiesen: Neue Ausstellung freigeschaltet

Das Angebot des Lernorts Buttenwiesen ist jetzt online zugänglich. Nutzerinnen und Nutzer können sich durch vier Räume und die jüdische Geschichte des Orts klicken.

Die Gäste schlendern durch die neue Ausstellung des Lernorts Buttenwiesen. "Jüdisches Leben in Buttenwiesen: 16. Jahrhundert bis 1942" heißt sie und ist gerade frisch eröffnet worden. Durch die Präsentation gehen können die Besucherinnen und Besucher allerdings nur im virtuellen Sinne des Wortes – denn es handelt sich um eine Online-Ausstellung, die nun feierlich freigeschaltet wurde.

"Normalerweise würde man jetzt ein Band durchschneiden", sagt Bernhard Hof, Beauftragter der Gemeinde Buttenwiesen für jüdisches Erbe und Erinnerungskultur und Mitglied im Lernort-Kernteam. Die Gäste in den Stuhlreihen – darunter politische Vertreter wie CSU-Landtagsabgeordneter Manuel Knoll oder auch Anton Kapfer, zweiter Vorsitzender des Vereins jüdische Geschichte und Kultur in Bayerisch-Schwaben – lachen. Stattdessen ist es ein digitales Banner mit der Aufschrift "Coming soon ..." ("Kommt bald ..."), das den großen Bildschirm im Kaisersaal des Rathauses ziert und zur Freischaltung verschwindet. Jetzt können alle Interessierte am Computer, auf dem Smartphone oder dem Tablet durch die Ausstellung gehen.

Das Team des Lernorts Buttenwiesen hat die Ausstellung konzipiert

Hof und Markus Komposch, sein Kollege aus dem Lernort-Kernteam und derjenige, der die Webseite programmiert hat, zeigen, wie es geht. Zur Ausstellung gehören vier Räume, durch die es sich klicken lässt. Sie befassen sich mit der Heimat in der Markgrafschaft Burgau (16. Jahrhundert bis 1806), dem Weg zur Gleichberechtigung (1806 bis 1871), Selbstbehauptung in schwieriger Zeit (1871 bis 1933) sowie Diskriminierung, Flucht und Ermordung der jüdischen Gemeinschaft (1933 bis 1942). In jedem Raum sind vier bis acht Exponate zu sehen. Außerdem gibt es auf der linken Seite je ein weiß-blaues "i": Wer darauf klickt, erhält weitere Informationen.

Damit möglichst viele Menschen die Ausstellung problemlos besichtigen können, wurde der Text in einfacher Sprache verfasst. Immer wieder finden sich Begriffserklärungen. Im ersten Raum geht es zum Beispiel darum, dass Buttenwiesen einst zur Markgrafschaft Burgau gehörte und von einem Vogt verwaltet wurde. Doch was ist das überhaupt? Durch das Klicken auf das Wort wird folgende Erklärung eingeblendet: "Ein Vogt ist eine Art Beamter, der im Auftrag des Herrschers ein Gebiet verwaltet."

Zur Eröffnung spricht auch Archivar Johannes Mordstein. Links: Bernhard Hof und Markus Komposch. Foto: Laura Gastl



Neben Fotos von Exponaten – darunter ein Grenzstein zwischen Buttenwiesen und Lauterbach oder die Zeiger der Synagogenuhr – gibt es auch Videos zu sehen. Darin steht Gemeindearchivar Johannes Mordstein etwa zwischen der heutigen Apotheke und der Gemeinschaftspraxis in Buttenwiesen und erzählt einiges zum früheren Verhältnis zwischen Juden und Christen im Ort. Die Juden seien gut im Dorfleben integriert gewesen. Es habe auch mal Streit zwischen den beiden Religionsgruppen gegeben – am Ende aber stets eine gemeinschaftliche Lösung und niemals Gewalt.

Inhaltlich schließt die Ausstellung mit der Deportation der Buttenwiesener Jüdinnen und Juden in das Ghetto Piaski in Polen. Dort starben einige aufgrund der miserablen Lebensbedingungen. Die meisten wurden weiter in das Vernichtungslager Belzec verbracht und in Gaskammern ermordet. Die Namen der bis dahin in Buttenwiesen lebenden Juden sind aufgelistet.

Die virtuelle Ausstellung ist in einfacher Sprache gehalten

Die virtuelle Ausstellung, die vom Bezirk Schwaben gefördert wird und wohl vor allem Schulen und Geschichtsinteressierte ansprechen dürfte, ist jedoch noch nicht fertig. Markus Komposch gibt einen Ausblick darauf, was für die Zukunft geplant ist. Zum einen wurden die Texte eingesprochen, damit sich Nutzerinnen und Nutzer alle Inhalte vorlesen lassen können. Dadurch wird die Präsentation auch von sehbehinderten und blinden Menschen besucht werden können. Zum anderen sollen 3D-Objekte eingebunden werden: Mit der Maus ließe sich dann zum Beispiel das Bild von einem Grabstein auf dem jüdischen Friedhof drehen, von allen Seiten betrachten und bis aufs Detail heranzoomen. Hof ergänzt, dass auch inhaltlich noch etwas passieren soll: weitere Kapitel zur Verdrängung des Holocausts in der Nachkriegszeit oder zur Prävention heutzutage könnten entstehen.

"Was in Buttenwiesen passiert, kann man nicht so nebenzu machen", lobt Bürgermeister Hans Kaltner die Arbeit des Lernort-Kernteams in seiner Rede zur Ausstellungseröffnung. Peter Schiele als stellvertretender Bezirkstagspräsident spricht von einem Erbe, an das "mit großem Engagement und Einfallsreichtum erinnert wird". Und dann auch noch auf digitale Art und Weise, ein Konzept, das ein Vorbild sein kann für das ganze Land. Gerade in einer Zeit, in der immer mehr Zeitzeuginnen und -zeugen der Shoah verstummten, sei es wichtig, das Erbe zu bewahren. Anwesend ist auch Ludwig Spaenle, Antisemitismusbeauftragter der bayerischen Staatsregierung. "Es ist notwendig, dass die Menschen überall Verantwortung übernehmen", so der ehemalige bayerische Kultusminister.