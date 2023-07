Junge Feuerwehrler erleben Spaß und Aktion

Plus 102 Teilnehmende sind beim Jugendzeltlager der Kreisjugendfeuerwehr dabei. Bei der Meisterschaft sichert sich die Gruppe aus Aislingen den Sieg.

Das Jugendzeltlager der Kreisjugendfeuerwehr fand an der Riedblickhalle in Buttenwiesen statt. Über 300 Teilnehmer von 22 Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis erlebten vom 21. bis 23. Juli ein abwechslungsreiches Programm und feierten gemeinsam unvergessliche Momente.

Der Auftakt am Freitag begann mit einer feierlichen Jugendandacht, bei der die Teilnehmer sich auf das bevorstehende Wochenende einstimmen konnten. Begrüßt wurden sie danach von Kreisjugendwart Claus Zimmermann und Kreisbrandrat Frank Schmidt. Anschließend wurde es sportlich bei der Lagerolympiade, bei der die Jugendlichen in verschiedenen Disziplinen ihr Können unter Beweis stellten und um Punkte kämpften.