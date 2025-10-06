Kartoffelfest an der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule

Gleich in der ersten Unterrichtswoche nach dem Schulanfangsgottesdienst feierte die Ulrich-von-Thürheim-Grundschule ein besonderes Ereignis: das Kartoffelfest. Den Anstoß dazu gab Marlies Landherr, die sich für das Mitmachprojekt „Kartoffelaktion“ beworben hatte. Dieses Projekt, getragen vom Fachbereich „Kirche und Umwelt“ im Bistum Augsburg, der Ehe- und Familienseelsorge sowie dem Kreisverband Donau-Ries des Bayerischen Bauernverbandes, möchte für die Schöpfung, die Sortenvielfalt sowie für regionales und gemeinschaftliches Gärtnern begeistern. Schon im Frühjahr setzte Katharina Wagner im Schulgarten zusammen mit freiwilligen Schülerinnen und Schülern aus allen Klassen verschiedene Kartoffelsorten. Bei Sommerhitze hieß es dann: gießen, anhäufeln und aufpassen, dass kein Kartoffelkäfer die Pflanzen befällt. Nach den Ferien war die Freude groß, als die Kinder die bunten und unterschiedlich geformten Knollen aus der Erde holen konnten.

Icon vergrößern Strahlende Gesichter beim Essen der Butterkartoffeln. Foto: Sybille Krause Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Strahlende Gesichter beim Essen der Butterkartoffeln. Foto: Sybille Krause

Am frühen Morgen des Kartoffelfesttags kamen die beiden Ellgauer Martin Koch und Erwin Landherr mit einem großen Dämpfer, schürten das Feuer und bereiteten die Kartoffeln vor. Nach einem feierlichen Schulanfangsgottesdienst mit Pfarrer Klaus Ammich und Marlies Landherr waren die Knollen schließlich gar und wurden auf dem Pausenhof – mit Butter und Salz – gemeinsam verspeist. Alle Kinder fanden auf den Bierbänken Platz, und das wunderbare Wetter machte den Tag perfekt. Deutlich wurde dabei auch, wie fruchtbar die Zusammenarbeit von Kirche und Schule ist: Aus einer Idee wurde ein Projekt, das durch das Engagement vieler Hände zu einem gelungenen Fest für die ganze Schulfamilie wurde. Mit dieser schönen Erfahrung im Rücken startet die Ulrich-von-Thürheim-Grundschule nun in ein erfolgreiches Schuljahr 2025/26.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!