Kinder werden Teil einer großen Oper

Profis nehmen die Buttenwiesener Grundschüler und -schülerinnen mit in die Welt der Musik. Dabei treffen in Pfaffenhofen Beethoven und Mozart zusammen.

"Fidelio" für Kinder? Diese nicht gerade einfache Oper konnten sich nicht alle an der Ulrich-von-Thürheim Grundschule Buttenwiesen als kindgerechten Stoff vorstellen. Doch konnten die Künstler von der Wiener Kinderoper Papageno sie eines Besseren belehren. Zunächst wurde der Komponist Ludwig van Beethoven kurz vorgestellt. Die Opernprofis stellten ein mögliches Zusammentreffen des jungen Künstlers mit Mozart in zwei Szenen dar.

Dann begann die eigentliche Oper in der Turnhalle der Ulrich-von-Thürheim Grundschule in Pfaffenhofen. Aber nicht wie üblich dargestellt von professionellen Schauspielern, vielmehr mimen Schüler und Schülerinnen die Charaktere. Dabei unterstützten sie Anita Tauber, Heinrich Schopf und Peter Kellner vom Papageno-Team. Schon eine Woche vor der Aufführung bekamen die Schüler den Text, und einige lernten diesen äußerst fleißig, um mitwirken zu können.

Zur Geschichte: Pizarro und Florestan treffen wütend aufeinander. Florestan hat einen Brief in der Hand, auf dem er alle Schandtaten Pizarros aufgeschrieben hat. Doch bevor er diesen an den zuständigen Minister senden kann, lässt Pizarro Florestan in den Kerker werfen.

Florestans Frau Leonore betritt die Bühne und blickt sich sorgenvoll um. Sie schmiedet einen Plan, ihren Geliebten zu retten. Verkleidet als Mann und unter dem Namen Fidelio schleicht sie sich beim Gefängniswärter Rocco ein. Dessen Tochter Marzelline verliebt sich gleich in den vermeintlichen Jüngling. "Ich werde glücklich sein" singen die Profis, hinter den Kinderdarstellern stehend, und Rocco verspricht Fidelio seine Tochter zur Frau.

Dann erscheinen Pizarros Bodygards auf der Bühne. Angeführt vom Schauspieler Heinrich Schopf schleichen sie mit finsteren Minen und ebensolchen Sonnenbrillen durch das Publikum.

"Nun kommt der große Auftritt unserer Heldin", teilt Anita Tauber mit. Man sieht Florestan im Gefängnis sitzen. Schwach und leise hustend sitzt er da. Als Fidelio ihm Wasser reicht, spürt Florestan die Anwesenheit seiner Frau, obwohl er sie nicht erkennt.

Pizarro tritt ins Rampenlicht, um Florestan endgültig zu beseitigen, doch Fidelio befreit den Gefangenen und verhindert Pizarros Attentat. In diesem Moment erscheint der Minister, und so wird Pizarro seiner gerechten Strafe zugeführt. Florestan und Fidelio (Leonore) fallen sich in die Arme.

Zum Schluss singt die ganze Turnhalle die "Ode an die Freude", die zwar nicht eigentlich zur Oper gehört, aber eben auch von Beethoven ist und hier wunderbar passt. (AZ)