Kindgerechtes Wissen für einen gesunden Lebensstil

Bereits im Kindesalter bilden sich Ess- und Bewegungsgewohnheiten heraus, die nachhaltig das gesundheitliche Wohlbefinden in späteren Jahren beeinflussen können. Die AOK in Günzburg unterstützt daher im aktuellen Schuljahr erneut Grundschulen vor Ort mit dem Schulprogramm Klasse2000. 53 Schülerinnen und Schüler der Klassen 1a und 1b der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Buttenwiesen erfahren so spielerisch, was ihnen guttut.

