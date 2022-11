Buttenwiesen

Klare Entscheidungen zum Bauen in Buttenwiesen

Plus Der Gemeinderat diskutierte über Wohnraumverdichtung in Unterthürheim, ein Küchenstudio in Frauenstetten und mehr. Nicht alle bekamen die Zustimmung.

Ein Küchenstudio in Frauenstetten, zwei Doppelhäuser in der Mitte von Unterhürheim und die Errichtung eines Betonzauns - diese drei Bauanträge regten den Gemeinderat Buttenwiesen bei seiner jüngsten Sitzung zu ausführlichen Diskussionen an: Warum will der eine plötzlich anders als geplant bauen? Begrüßt man die Verdichtung durch Bebauung freier Bauplätze in den Ortschaften oder wird es zu eng? Will man eine Betonwand am Ortseingang?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

