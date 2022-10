Kommen in Buttenwiesen Geschwindigkeitskontrollen?

Plus Menschen beschweren sich über zu schnelles Fahren. Jetzt sollte der Gemeinderat über eine kommunale Verkehrsüberwachung abstimmen. Das Abstimmungsergebnis regte zu neuen Diskussionen an.

Immer wieder beschweren sich Menschen in der Gemeinde Buttenwiesen über zu schnelle Auto- und Zweiradfahrer. Bei der jüngsten Bürgerversammlung war Rathauschef Hans Kaltner erneut mit der Bitte konfrontiert worden, für entsprechende Verkehrserziehung zu sorgen. So veranlasste er seine Verwaltung, entsprechende Informationen einzuholen, trug sie seinem Gemeinderat vor, diskutierte ausführlich und notierte letztendlich ein Ergebnis, das erneute Diskussionen auslöste.