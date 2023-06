Buttenwiesen

29.06.2023

Kommt endlich der Hockeyplatz für Buttenwiesens Jugend?

Einen Hockeyplatz wünschen sich die Jugendlichen in Buttenwiesen. Dieser Wunsch könnte schon bald in Unterthürheim in Erfüllung gehen.

Plus Nachdem zwei andere Plätze abgelehnt wurden, sichert die Gemeinde jetzt vieles im Vorfeld ab. Kinder gibt es jedenfalls genug.

Von Birgit Alexandra Hassan

Einen neuen Anlauf nimmt die Gemeinde Buttenwiesen für den Bau eines Hockeyplatzes für die Kinder und Jugendlichen. Entstehen soll er nach den neuen Plänen auf dem Sportgelände des TSV Unterthürheim. Nachwuchs wird es in der Zusamtalgemeinde genug geben, das zumindest zeigen die aktuellen Hochrechnungen der Kindergarten- und Mittagsbetreuungsplätze. Hier arbeitet die Verwaltung bereits aktiv an einer Erweiterung.

Die meisten Kindergärten in Buttenwiesen sind voll

Konkrete Zahlen stellte Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend vor. Nach Auswertung der Belegungszahlen der einzelnen Kindergärten im Gemeindegebiet ist klar, dass die meisten Einrichtungen voll sind. Einzelne freie Plätze werden erfahrungsgemäß noch durch kurzfristige Anmeldungen gefüllt. Einzig der Waldkindergarten "Badfrösche“ in Lauterbach, den das Bayerische Rote Kreuz Dillingen seit Januar 2023 betreibt, verfügt noch über mehrere freie Plätze. Derzeit werden dort fünf Kinder betreut, ab Herbst werden 13 der insgesamt 20 Plätze belegt sein. „Die Kindergartenplätze reichen damit gerade noch so“, informierte Buttenwiesens Geschäftsführer Achim Frank gegenüber unserer Zeitung. Insgesamt gibt es in der Gemeinde Buttenwiesen vier Kindergärten, in denen rund 231 Kinder betreut werden.

