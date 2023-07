Buttenwiesen

13:07 Uhr

Lastwagen streift Auto im Gegenverkehr in Buttenwiesen – 16.000 Euro Schaden

In Buttenwiesen ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen.

Ein Lastwagen und ein Auto im Gegenverkehr haben sich in einer Kurve auf der Straße am Herrenberg in Buttenwiesen touchiert. Es entstand ein Schaden von 16.000 Euro.

