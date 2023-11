Unfälle in Buttenwiesen und Lauingen: Zwei Personen leicht verletzt

In Buttenwiesen und Lauingen hat es am Sonntag gekracht. In einem Fall mussten die Beteiligten ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Sonntag ist es in der Nähe von Buttenwiesen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 17.50 Uhr befuhr laut Polizeibericht ein 51-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Auto die Kreisstraße DLG 23 bei Buttenwiesen von der Donauwörther Straße kommend in westliche Richtung.

Vor dem Kreuzungsbereich zur Kreisstraße DLG 21 musste der 51-Jährige verkehrsbedingt abbremsen, was die nachfolgende 18-jährige Autofahrerin zu spät erkannte. Sie fuhr deshalb laut Polizei auf das Heck des Vorausfahrenden auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge jeweils an der Anstoßstelle beschädigt.

Der Gesamtschaden wurde auf 5000 Euro geschätzt. Zudem wurden der 51-Jährige sowie sein 42-jähriger Beifahrer bei dem Aufprall leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus nach Dillingen verbracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.

Unfall in Lauingen: 3500 Euro Schaden

Später am Sonntag, gegen 22.30 Uhr, passierte in Lauingen ein weiterer Unfall. Ein 19-Jähriger war mit seinem Pkw auf der Werner-von-Siemens-Straße in südlicher Richtung unterwegs und wollte laut Polizei an der Kreuzung zur Dillinger Straße nach links abbiegen und weiter in Richtung Dillingen fahren. Hierbei übersah er eine vorfahrtberechtigte 21-Jährige, die ihrerseits auf der Dillinger Straße in Fahrtrichtung Lauingen unterwegs war. Im Kreuzungsbereich der Dillinger Straße Ecke Werner-von-Siemens-Straße kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, welche jeweils im Frontbereich einen leichten Schaden davontrugen. Der Gesamtschaden wurde dabei auf 3500 Euro geschätzt. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch