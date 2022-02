So kommt Karl Lauterbach in Lauterbach an

Ein Besuch im Dorfladen in Lauterbach und jede Menge Fragen, Erkenntnisse und interessante Gespräche - die sich nicht nur um Corona drehen.

Die Geschichte geht ungefähr so: Kommt ein Berliner Mediziner nach Buttenwiesen und entdeckt am Ende des Kernorts eine Ortstafel mit der Aufschrift „Lauterbach, einen Kilometer“ – an wen würde dieser Besucher dann wohl denken? Richtig: An Karl Wilhelm Lauterbach, Bundesgesundheitsminister. So ging es jedenfalls dem ärztlichen Leiter des Impfzentrums, Matthias Depel. Und erst dann kommt der Gedanke auf den ihm unbekannten, zweitgrößten Gemeindeteil der etwa 6000 Seelen zählenden Kommune im Zusamtal. Wer nun glaubt, dass dort seit dem 8. Dezember, dem Tag der Berufung des früheren Talkshow-Lieblings zum „Gesundheitsminister der Herzen“, die Telefone kaum mehr stillstehen, liegt daneben.

Ein Besuch des höchst pfiffig eingerichteten Dorfladens könnte dabei helfen herauszubekommen, welche Rolle die prominente Personalie beim „Normalbürger“ spielt. Ergebnis an diesem kalten Nachmittag: Gar keine. Während eine Rentnerin mit einem Pfund Zucker zur Kasse strebt und kaum aufblickt, erklärt eine der Chefinnen des seit 14 Jahren wie geschmiert laufenden Geschäfts in der Bahnhofstraße das Problem: „Die Kommunikation hat sich doch völlig verändert die letzten zwei Jahre“, bedauert Martha Mayrle und deutet auf ihre Maske. FFP2, das Tuch, das mittlerweile zum allgegenwärtigen Bekleidungsaccessoire gehört, ist stets mit dabei.

Sie lebt seit drei Jahrzehnten in der Gemeinde Buttenwiesen

Und stört. Dazu komme noch die Trennung durch die Plexiglasscheibe am Verkaufsstand, die eine normale Unterhaltung fast unmöglich gestalten würde. „Da wird halt dann viel weniger geredet.“ Die gut beschäftigte Frau, die seit drei Jahrzehnen in dem Buttenwiesener Ortsteil lebt, findet ohnehin kaum Zeit für Bundespolitik und deren Protagonisten wie etwa den 58-jährigen Medizin-Professor namens Lauterbach.

Diese Ortsbezeichnung gibt es laut Helmut Sauter allein im Schwäbischen rund ein Dutzend mal. Gesamtdeutsch gesehen noch viel öfter – zum Beispiel als Gemeindeteile, Städte, Landkreise, Schlösser oder Flüsse. Es gibt Lauterbach auf Rügen. Lauterbach bei Dresden, Lauterbach im Erzgebirge, bei der Wartburg und im Saarland. Außerdem tragen im benachbarten Ausland viele den Namen. Der bald 80-jährige steht strahlend vor der weißen Fassade des prächtigen Deutschordenschlosses, die in der Sonne noch heller leuchtet als sonst.

Helmut Sauter (links), der Macher der Kleinkunstbühne, sagt mit einem Schuss Ironie, dass Karl Lauterbach (rechts) Lauterbach noch bekannter gemacht habe. Foto: Stauch

Kleinkunstbühne Lauterbauch ist bekannt

Untrennbar mit der weit über die Grenzen der Region hinaus bekannten Kleinkunstbühne verschweißt, kann der bis in höchste Lehrerämter einst aufgestiegene Mann dagegen kommunalpolitisch mitreden: Im Rahmen von zwei Wahlperioden als Gemeinderat weiß er, dass da im Ringen um das Wohl der Bürger schon mal die Fetzen fliegen können. Amtschef Lauterbach muss sich in der Hauptstadt mittlerweile auch mal als „Angstminister“ titulieren lassen. Sauter hält mit einem Schuss Ironie dagegen: „Eigentlich sind wir durch die Ernennung des Ministers noch bekannter geworden – wir hatten bereits das Schloss und unseren Heimatpfleger Alois Sailer und nun steht unser Ortsname fast jeden Tag in den Schlagzeilen“, schwärmt er mit einem Augenzwinkern.

Seit 1978 darf sich Helmut Sauter ein Lauterbacher nennen. Dazu gesellt sich erst recht Josef Caesar, Trainer-Legende und „Vater“ der Leichtathletikgemeinschaft Zusam. „Ich schaue oft Nachrichten, und wenn ich dann seinen Namen höre, halte ich schon mal kurz inne“, schildert der engagierte Dorfbewohner seine Eindrücke. Ansonsten: „Kein Thema – da beschäftigt mich der vor kurzem entfallene Faschingsumzug schon mehr“, sagt Caesar. Auch Ladenchefin Martha Mayrle bedauert dies: „Was hätten wir nach dem Personalwechsel an der Spitze des Ministeriums heuer super Themen auf unseren Wägen präsentieren können.“ Ein herber Verlust für alle passionierten Narren.

Wie denken die Lauterbacher und Lauterbacherinnen über den Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Wir haben im Dorfladen im Buttenwiesener Gemeindeteil nachgefragt. Foto: Stauch

Lauterbach im Schwarzwald

Ob da ein paar Takte Musik aus dem österreichischen Zillertal ein wenig als Trost dienen? Wohl kaum, zumal das berühmte Lauterbacher Strumpflied eher zu noch mehr Verdruss neigt, heißt es doch dort: „In Lauterbach hab’ ich mein’ Strumpf verlor’n und ohne Strumpf geh’ich net heim. So geh’ ich halt wieder nach Lauterbach hin, und hol’ mir mein’ Strumpf an mein Bein.“ Die Herkunft der Volksweise liegt eher im Dunkeln und einen Ort mit dieser Bezeichnung gibt es an dem alpenländischen Landstrich überhaupt nicht. Dennoch werben Städte damit, etwa Lauterbach im Schwarzwald und Lauterbach im hessischen Vogelsbergskreis.

Seine Marke keineswegs aufzupolieren braucht der Lauterbacher Dreigesang, im Jahr 1986 gestartet und seither wichtiger „Bestandteil der musikalischen Nahversorgung“ im Unteren Zusamtal, wie es in einer Auszeichnung heißt. „Ganz ehrlich: Ich habe den Mann, den ich als Wortführer in der Corona-Diskussion kenne, nicht mit unserem Ort in Verbindung gebracht“, gesteht mit Johanna Wech, die hohe Stimme des erfolgreichen Trios. Aber: Sie vertraue ihm.