Mann beschwert sich über Kinder und wird handgreiflich

Polizeibeamte werden von einem 65-Jährigen erst beleidigt und dann angegriffen.

Beamte der Polizeistation Wertingen wurden am Samstag gegen 18.45 Uhr durch einen 65-Jährigen während eines Einsatzes in der Straße "Am Spielplatz" in Buttenwiesen beleidigt. Zudem wurde ein Beamter mehrfach durch den Aggressor mit körperlicher Gewalt weggestoßen. Zu Verletzungen kam es hierbei nicht. Gegen den Angreifer wurde Anzeige im Bezug auf tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte erstattet. Die Beamten waren gerufen worden, weil sich der 65-Jährige über zu laut spielende Kinder empört hatte. (pol)