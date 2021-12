Mit 90 Jahren noch fit

Plus Ulrich Käsbohrer macht gerne Gymnastik. Am Freitag wird der Altbürgermeister von Buttenwiesen 90 Jahre alt.

Gymnastik, Gartenarbeit, Zeitung lesen – Ulrich Käsbohrer hat auch mit 90 Jahren keine Langeweile. „Mir geht es relativ gut“, erklärt er. Wenn es nicht gerade Corona-Beschränkungen gibt, geht er wöchentlich zur Herren- Gymnastik.