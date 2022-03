Buttenwiesen

06:30 Uhr

Mit einem Markt im Mai soll Buttenwiesen aufwachen

Wenn es auch keine Wirtschaftsausstellung in Buttenwiesen geben wird, so soll in diesem Jahr zumindest ein Markt stattfinden, bei dem das Bähnle die Gäste auch wieder zu den etwas abgelegenen Geschäfte des Ortes bringen wird.

Plus Derzeit wird das Heft der örtlichen Wirtschaftsvereinigung weiträumig an die Haushalte verteilt. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für einen „abgespeckten“ Markt.

Von Birgit Alexandra Hassan

Mit dem Slogan „Buttenwiesen hat’s drauf“ wirbt die Wirtschaftsvereinigung auch im siebten Jahr in ihrer Werbebroschüre – dieses Jahr in einem violetten Blauton. Und bereits beim Aufschlagen ist spürbar, dass die Verantwortlichen wieder Schwung in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben an der Zusam bringen wollen. So soll es am Sonntag, 22. Mai, endlich wieder einen Markt in Buttenwiesen geben.

