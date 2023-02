Mit jungen Leuten in Buttenwiesens Feuerwehr-Zukunft

Plus Die neuen Kommandanten und der neue Kreisbrandmeister arbeiten beruflich im Brandschutz. Sachbearbeiter Schechinger informiert, wann jemand privat für einen Einsatz bezahlen muss.

Geht es um Tod und Leben, um die Rettung von Mensch und Tier? Wenn ja, springen die Feuerwehren ganz selbstverständlich ein. Und auch sonst sind die Einsatzkräfte schnell zur Stelle. In Buttenwiesen drehte sich jüngst bei der Gemeinderatssitzung vieles um die Feuerwehren der Gemeinde, deren Zusammenarbeit, neue Kommandanten und das Finanzielle. Denn nicht alle Einsätze sind für den Hilfeanfordernden kostenfrei. Manches hat sich verteuert, anderes hat und soll sich weiter vereinfachen.