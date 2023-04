Buttenwiesen

12:30 Uhr

Modernes klangvolles Musical in Buttenwiesen

Plus Das Stück zeigt die äußere und innere Auseinandersetzung von Moses. Am Ostersonntag ist Premiere. Es gibt noch Karten.

Von Birgit Alexandra Hassan Artikel anhören Shape

In einer Stunde beginnt die dritte gemeinsame Probe. Bereits jetzt wimmelt es von Menschen in der Buttenwiesener Gemeindehalle. Nur noch wenig erinnert hier an eine gewöhnliche Turnhalle. Die Wände dunkel verkleidet, 280 Stühle rund um einen Laufsteg platziert gleicht der Raum mehr einer Musical-Arena. Vielfältige Lichtstrahlen gleiten über die Bühne, aus dem ursprünglichen Ankleideraum klingen angesungene Lieder, die Band platziert sich seitlich der Bühne. Alles ist in Vorbereitung auf die Premiere am Ostersonntag. "Zwei Brüder" – Moses und Ramses – werden insgesamt siebenmal auf der Bühne stehen, und mit ihnen zahlreiche Schauspieler, Musiker und Sänger.

Mitwirkende beim Buttenwiesener Musical lernen fürs Leben

Regisseur Johannes Baur ruft Laurenz Sedlacek zu sich. Der 19-Jährige wird bei dieser Probe in die Rolle des Moses schlüpfen und damit eine der Hauptrollen übernehmen. Bei einer früheren Aufführung des Buttenwiesener Musicalprojekt 86-Teams hat Sedlacek einst zugeschaut. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, dieses Mal auf der Bühne mitzuwirken, hat er – nach Rücksprache mit seiner Mutter – schnell Ja gesagt. "Du lernst viel an Erfahrung", hatte ihm seine Mutter vorhergesagt, was der 19-Jährige bereits vor der Premiere klar bestätigt. "Ich lerne hier für mein eigenes Leben, bin viel selbstbewusster geworden." Die Rolle des Moses hat er gerne übernommen, spielt sie abwechselnd mit Johannes Hahn. "Moses war in der Zwickmühle", sagt er, "auf der einen Seite ist sein Bruder Ramses, den er mag und mit dem er im Königshaus aufgewachsen ist, auf der anderen Seite sieht er das leidende Volk." Laurenz Sedlacek kennt das ansatzweise auch bei sich selbst, wenn er in Situationen nicht weiß, was er machen soll. "Dann bete ich oder gehe spazieren und in ein inneres Gespräch mit Gott."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

