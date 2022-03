Motorroller aus Carport in Buttenwiesen geklaut

Unbekannte haben einen Motorroller in Buttenwiesen gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Zeit vom Mittwoch, 9. März, 17 Uhr auf Donnerstag, 10. März, 9 Uhr, wurde aus einem offenen Carport in der Lindenstraße im Ortsteil Lauterbach ein Motorroller der Marke Yamaha in blau mit dem alten Versicherungskennzeichen in blauer Schrift 685AFL entwendet. Die Polizeistation Wertingen bittet unter der Tel. 08272/9951-0 um Zeugenhinweise.