Buttenwiesen

vor 49 Min.

Neuer Hochbehälter in Buttenwiesen: Durchgängig sauberes Wasser in Sicht

Kurz vor der Fertigstellung ist der neue Hochbehälter in Oberthürheim. Das Vier-Millionen-Projekt wird künftig einen Großteil der Gemeinde Buttenwiesen mit Wasser versorgen und damit, so hoffen Bürgermeister, Gemeinderat und Einwohner, eine gleichbleibend gute Wasserqualität ermöglichen.

Plus Der riesige Hochbehälter im Buttenwiesener Ortsteil Oberthürheim steht kurz vor der Fertigstellung. Mit ihm kommt eine Hochleistungstechnik für die Wasserversorgung.

Von Birgit Alexandra Hassan Artikel anhören Shape

Er ist groß. Riesengroß. Der neue Hochbehälter, der derzeit in Oberthürheim entsteht. Mit ihm soll die Wasserversorgung der Gemeinde Buttenwiesen für die kommenden Jahrzehnte gesichert werden. Nicht nur das Volumen übertrifft alle vorherigen Dimensionen. Auch die Technik und der Preis durchbrechen alle bisherigen Grenzen.

1500 Kubikmeter Wasser fasst der neue Hochbehälter in Oberthürheim

Wer denkt, der Hochbehälter der Stadt Wertingen, der auf der Anhöhe zwischen den Stadtteilen Geratshofen, Gottmannshofen und Bliensbach steht, sei groß, lernt in Oberthürheim nochmals andere Dimensionen kennen. 900 Kubikmeter Wasser fasst der Wertinger Bau insgesamt. In Oberthürheim warten zwei Edelstahlbehälter mit einem Fassungsvermögen von jeweils 750 Kubikmeter, also insgesamt 1500 Kubikmeter, auf das Einfließen des Wassers.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen