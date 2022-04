Autofahrer weicht bei Oberthürheim Rehen aus und landet im Bach

Ein Autofahrer hatte zwischen Oberthürheim und Blindheim eine folgenschwere Begegnung mit Rehen. Sein Wagen landete in einem Bach.

Zwei Rehe sind am Sonntagabend einem Autofahrer auf der Strecke zwischen Oberthürheim und Blindheim zum Verhängnis geworden. Der 30-Jährig war gegen 22.20 Uhr mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße durchs Donauried unterwegs und wollte nach Angaben der Polizei zwei Rehen ausweichen.

Feuerwehren ziehen das Auto aus dem Graben

Dabei kam der Mann mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen rutschte anschließend mit der Front in den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Landgraben. Die Feuerwehren Thürheim und Pfaffenhofen zogen das Auto schließlich aus dem Graben.

Am Pkw entstand laut Polizeibericht ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen an der Hand, benötigte aber keine ärztliche Behandlung vor Ort.

Auslaufende Betriebsstoffe: Das Wasserwirtschaftsamt ist eingeschaltet

Ob durch auslaufende Betriebsstoffe eine Schädigung der Umwelt eingetreten ist, kann derzeit noch nicht abgeklärt werden. Der Unfall wurde an das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth gemeldet.