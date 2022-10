Durch Oberthürheim und Buttenwiesen ist wieder freie Fahrt möglich

Mit der Dorferneuerung wird Oberthürheim bald aufblühen. Den neuen Dorfplatz schmückt ein Apfelmädchen und Holzhäuschen. In Buttenwiesen geht es im Frühjahr weiter.

Eine Straßenseite ist grün, die andere gepflastert. Baufahrzeuge sind nur noch vereinzelt zu sehen, dafür Zimmermänner, die ein kleines Holzhaus errichten. Davor steht bereits eine schlichte Bronzefigur, die graziös zwei Äpfel in den Händen hält – einen bronzenen hinter sich und einen natürlichen, rot-glänzend und einladend nach vorne gestreckt. Der neue Dorfplatz in Oberthürheim steht kurz vor seiner Fertigstellung, und so gleichzeitig die Dorferneuerung samt Straßensanierung. Damit hat es mit der Straßensperrung in Oberthürheim ein Ende, was über den Winter – ab sofort – auch für die Ortsdurchfahrt Buttenwiesen gilt.

Anfangs viele Ideen für Oberthürheim gesponnen

Ende des Jahres soll die Dorferneuerung in Oberthürheim endgültig abgeschlossen sein. Dieses Ziel haben sich deren Vorsitzende Gertrud Leix und ihr Team gesetzt. Rückblickend resümiert die 60-Jährige: "Wir hatten anfangs viele Ideen gesponnen, was wir machen können, haben mit der Zeit geschaut, was zu realisieren ist und so manches gestrafft." Letztendlich sei jetzt alles zweckmäßig geworden – "und unser Dorf wunderschön". Ab jetzt freut sich Gertrud Leix auf das kommende Frühjahr, wenn die ausgesäten Grünstreifen blühen werden. Dass es tatsächlich üppig blühen wird, dazu wollen die Mitglieder des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins beitragen, deren zweite Vorsitzende Gertrud Leix seit vergangenem Jahr ebenfalls ist. 5200 Blumenzwiebel haben sie bereits organisiert – Narzissen, Tulpen, Krokusse und Traubenhyazinthen. Die sollen zusätzlich in die Kräuterwiesen-Streifen kommen, die Oberthürheimer werden sie demnächst in einer Gemeinschaftsaktion in die Grünstreifen setzen.

Wer von unten, aus Unterthürheim kommend, nach oben durch den Ort fährt, kann die neuen Wege bereits wahrnehmen – rechts gepflastert, mit den gleichen Steinen wie in Unterthürheim, links Grünstreifen, in die neben die Blumenzwiebeln demnächst auch noch Bäume mit Zieräpfeln kommen. Während die Anlieger auf der einen Seite wie gewohnt im Winter Schneeräumen müssen, haben die auf der gegenüberliegenden Straßenseite künftig bis zu viermal im Jahr vor ihrem Anwesen zu mähen.

Seit mehr als zehn Jahren läuft die Dorferneuerung in Oberthürheim

Mindestens zehn Jahre läuft die Dorferneuerung mittlerweile in Oberthürheim, in deren Rahmen unter anderem die Straße saniert und ein Dorfplatz errichtet wurden. Was sich im ersten Moment sehr lange anfühlt, sei auf der anderen Seite ganz flott gegangen im Vergleich zu anderen Orten, sagt Gertrud Leix. Immerhin seien die Kanal- und Wasserleitungen komplett erneuert worden. Auch wenn die Anwohner – bis auf kurze Ausnahmen – zu ihren Anwesen fahren konnten, weiß Gertrud Leix um die Unannehmlichkeiten während der vergangenen beiden Jahre. "Genau deswegen wollen wir blumige Akzente setzen, als kleiner Ausgleich für die Beeinträchtigungen."

Am kommenden Freitag, 4. November, soll die Oberthürheimer Ortsdurchfahrt nun offiziell für den Verkehr freigegeben werden. Der Dorfplatz und die Dorferneuerung werden bis dahin noch nicht ganz abgeschlossen sein. Immerhin steht seit dieser Woche das Apfelmädchen auf dem Dorfplatz. Entworfen von dem Bildhauer Joachim Kraus wurde die Figur schließlich von der Künstlerin Anna Pfanzelt realisiert, nachdem Kraus überraschend starb. "Wir sind ein Apfeldorf", erinnert Gertrud Leix und verweist auf das Neubaugebiet mit Namen Apfelgarten, die Apfelallee und die besondere alte Apfelsorte "Purpurroter Cousinot". Das Holzgebäude daneben wird zum einen als Bushaltestelle dienen, bietet zudem eine öffentliche Toilette und eine Küche für Feste.

Ortsdurchfahrt Buttenwiesen ist über den Winter freigegeben

Die Finanzierung der kompletten Straßensanierung und Dorferneuerung läuft über die Gemeinde, die entsprechende Zuschüsse für die Dorferneuerung erhält. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten sind in Oberthürheim neben der Ortsdurchfahrt auch die Straßen "Am Dettelfeld" und mehrere Nebenstraßen einschließlich aller Versorgungsleitungen erneuert worden.

Während die Ortsdurchfahrt Oberthürheim nach eineinhalb Jahren ab Ende kommender Woche wieder komplett dem Verkehr freigegeben wird, dauert es in Buttenwiesen noch einige Zeit. Doch können die Menschen ab sofort – zumindest über den Winter – auch wieder ungehindert durch den Ort fahren. Vermutlich ab März oder April, so Bürgermeister Hans Kaltner gegenüber unserer Zeitung, werde man mit dem zweiten Bauabschnitt starten. Dieser wird im kommenden Jahr an der St.-Leonhard-Straße beginnen und über die Kreuzbergstraße weitergeführt werden.