Musikalische Schätze leben bei den Kulturtagen wieder auf

Ein Schwung Notenhefte wanderte von einer Schublade zur anderen, bis ihr Wert erkannt wurde. Im Zehentstadel Pfaffenhofen erwecken sie Erinnerungen an alte Zeiten.

Im Zehentstadl Pfaffenhofen erklangen am zweiten Abend der zehntägigen kulturellen Aktionstage der Gemeine Buttenwiesen, am Samstag Melodien, die musikalisch unter anderem in die 1920er-Jahre führten. Bildlich in diese Zeit und die folgenden Jahre ging es dann mit einer Präsentation von Fotos, die die Zeit wieder aufleben ließen, in denen die Noten in Lauterbach gespielt wurden. Mit großem Hallo tauschten die über 50 Gäste sich darüber aus, wer darauf alles zu sehen ist.

DieVeranstaltung zeigte, wie Tradition erhalten oder wieder erweckt werden kann

"Diese Noten hätten auch in der Blauen Tonne landen können", so Johanna Wech, die durch den Abend führte und diesen organisiert hatte. Die Cousine ihres Vaters, Emma Stelzle, geb. Kapfer, hatte vor einigen Jahren das Haus ihres Vaters Josef Kapfer ausgeräumt und dabei blaue, handbeschriebene Notenbüchlein gefunden. Diese gab sie an Johanna Wech weiter.

Johanna Wech (rechts) hatte von Emma Stelzle (links.) die Notenbüchlein mit den Melodien früherer Tage bekommen. Foto: Marion Buk-Kluger

Bei ihr lagen die Noten dann wiederum einige Jahre in der Schublade. Dass die Melodien irgendwann wieder zur Aufführung kommen, war dem Umstand zu verdanken, dass die 55-Jährige die Notenhefte wiederum an Christoph Lambertz weiterreichte. Und der Volksmusikberater bei der Forschungs- und Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben war begeistert. Vor allem davon, dass diese Notenhefte einst in Lauterbach eingesetzt und daraus gespielt worden war. Sie stammten auch aus der Feder von Wendelin Massanari. In Unterthürheim geboren, war dieser einst Kapellmeister in Augsburg.

Begannen musikalisch den Abend mit alten Schätzen aus früheren Zeiten (von links): Sebastian Huber (Posaune), Barbara Vogt (Tenorhorn), Paul Vogt (Bariton), Anna Vogt (Posaune), Alfred Achner (Flügelhorn) und Werner Wild (Flügelhorn). Foto: Marion Buk-Kluger

Für Johanna Wech war es nach dem positiven Feedback des Volksmusikberaters Lambertz fast eine unausweichliche Tatsache, dass Nachkommen der Lauterbacher Musikanten bei den Kulturtagen diese Melodien mit ihren Blasinstrumenten aufleben lassen. Und so wurde ein kurzweiliger Abend verwirklicht.

Wendelin Massanari aus Unterthürheim hatte gut klingende Tanzmusik komponiert

Mit geschlossenen Augen konnte man sich schon zu Beginn der zwei Stunden hundert Jahre zurück träumen, als Sebastian Huber und Anna Vogt an der Posaune, Barbara Vogt am Tenorhorn, Paul Vogt am Bariton sowie Alfred Achner und Werner Wild jeweils am Flügelhorn die Schlager aus dem letzten Jahrhundert, wie "Im Hotel zur Nachtigall", mit jazzig angehauchten Akkorden oder "Gute Nacht Marie" aus der Feder von Willi Kollo intonierten.

Im zweiten Teil nach der Pause erzählte Christoph Lambertz aus der Lebensgeschichte des Wendelin Massanari, der "gut klingende Tanzmusik" komponiert hatte.

Christoph Lambertz informierte zu den Stücken und zur Person von Komponist Wendelin Massanari. Foto: Marion Buk-Kluger

Der Musikmeister aus Augsburg (1867-1928) hatte das Blasmusikwesen in Augsburg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts maßgeblich geprägt. Seine Stücke zum Tanzen und Märsche wie etwa "Vier schneidige Leut", das bereits zur Eröffnung des Abends gespielt worden war, kamen nun zum Einsatz, Tanzeinlagen inklusive.

Eine Tüte mit Notenbüchlein hatte in der Gemeinde Buttenwiesen Generationen überlebt

Hier hatte Johanna Wech Jung und Alt aus der eigenen Familie und dem Bekanntenkreis aktivieren können. Martin Miller, Peter Wild, Sophie Wild, Anja Gebele, Christian Blessing, Alfred Achner und Werner Wild lieferten hierzu auf ihren Blasinstrumenten die Musik. Ermöglicht wurde diese Reise in alte Zeiten somit dadurch, dass einst eine Tüte mit Notenbüchlein liebevoll bewahrt und an professioneller Stelle begutachtet worden war. Die Veranstaltung zeigte, wie generationenübergreifend Melodien Jahrhunderte überdauern und heute noch erfreuen.