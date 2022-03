Ostereiermarkt in Pfaffenhofen lockt Fieranten und Gäste aus der ganzen Region

Für ein farbenfrohes Osterfest wurde in Pfaffenhofen viel geboten. Das Besondere: Es war alles Handarbeit.

Auf dem Ostereiermarkt im Zehentstadel am vergangenen Sonntag boten fast 20 Fieranten eine große Auswahl an ausgefallenen Ostergeschenken und dekorativem Frühjahrsschmuck zum Verkauf an. Sie kamen aus Oberthürheim, Fischach, Gersthofen, Langweid, Gablingen und anderen Orten in der ganzen Region.

Johanna Wech, Johannes Knapp und Gerda Knapp (von links) vom Heimatverein Unteres Zusamtal freuen sich, dass nach zwei Jahren Pause wieder der Ostereiermarkt stattfindet. Foto: Ulrike Walburg

Nach der zweijährigen coronabedingten Pause kam der Markt umso besser an. Der Andrang war groß. Viele Familien mit kleinen Kindern waren unter den Besucherinnen und Besuchern. Manche trafen Bekannte. Viele genossen offensichtlich bei frühlingshaften Temperaturen die Veranstaltung.

Aktion für Ukraine-Flüchtlinge

In dem schönen, historischen Ambiente schauten sie sich nach einer passenden Dekoration für den Ostertisch um. „Wir sind froh, dass nach zwei Jahren endlich der Ostereiermarkt wieder stattfindet“ sagte Gerda Knapp von den Veranstaltern, dem Heimatverein Unteres Zusamtal.

Foto: Ulrike Walburg

Für den Osterstrauch gibt es eine handwerkliche Besonderheit aus Slowenien: Gemäß einer alten Tradition werden Hühner- und Gänseeier mit roten und blauen Farben gefärbt und anschließend in einem aufwendigen Verfahren mit einem Federkiel gekratzt, dadurch entstehen feine Ornamente auf der dünnen, leicht zerbrechlichen Eierschale. 70 Kreative aus Unterthürheim haben für den Ostermarkt gebastelt, gestrickt und genäht.

Sie boten Yogakissen, sogenannte Leseknochen, Wollsocken, Babykleidung und Osterkerzen zum Verkauf an. „Den gesamten Umsatz spenden wir für die unter dem Krieg notleidenden Menschen in der Ukraine“, sagte Silvia Bschorr. „Wir wollen helfen.“

Marmeladen, Tischdecken, Osterfahnen...

Es gab ein reiches Angebot aus der Floristik. Johannes Knapp aus Augsburg nahm etwa ein österliches Tischgesteck mit nach Hause. „Ich freue mich, dass der Ostermarkt mit seinen kreativen Ständen wieder stattfindet“, meinte er.

Auf den Tischen lagen Blumengebinde, Türkränze und Palmbüschel aus grünem Buchs. Sie waren geschmückt mit bunten Bändern. Es gab blumengeschmückte Stellagen aus Birkenholz. Verkauft wurden auch mit christlichen Motiven verzierte Osterkerzen und selbst gemachte Marmeladen für das Osterfrühstück, Tischwäsche aus altem Leinen, wie Tischdecken, Decken für das Osterbrot und bedruckte Osterfahnen aus Leinen für das Osterlamm. Am Stand nebenan wurde österliche Glaskunst aus Wertingen angeboten.

Rosi Schön und Helmut Knöfel verkaufen Unikate von Anton Kraus aus Buttenwiesen. Der 84-Jährige drechselt besondere Schüsseln aus heimischem Holz. Foto: Ulrike Walburg

Anton Kraus pflegt auch mit inzwischen 84 Jahren sein Hobby: Aus heimischen Holz aus der Region drechselt er ausgefallene Schalen, Schüsseln und Dosen.

Die Maserung der verschiedenen Hölzer wie Blauzeder, Ulme, Lerche, Walnuss, Linde, Haselnuss und dem Essigbaum kommt in den Unikaten besonders schön zur Geltung. Mit bunt gefärbten Ostereiern werden sie auf dem Ostertisch schön anzusehen sein. Aus gesundheitlichen Gründen war er nicht selbst vor Ort. Den Verkauf übernahmen seine Tochter Rosi Schön und Helmut Knöfel. Im Hof vor dem Zehentstadel standen mit Sprüchen verzierte alte Fenster zum Verkauf. Für das leibliche Wohl gab es selbst gemachte Kuchen zum Mitnehmen. „Dieses Angebot kommt gut an,“ freut sich Knapp.