Rehkitz nach Wildunfall bei Buttenwiesen von Polizei erlöst – Fahrer flüchtig

Ein angefahrenes Rehkitz musste am frühen Donnerstagmorgen auf einer Straße bei Buttenwiesen von der Polizei mit der Schusswaffe erlöst werden. Nach Polizeiangaben hatte ein Autofahrer gegen 5.35 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Lauterbach und Illemad das Tier angefahren und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um das verletzte Wild zu kümmern. Die Polizei ermittelt deshalb wegen eines Verstoßes gegen das Jagd- und das Tierschutzgesetz. Die Beamten weisen darauf hin, dass Wildunfälle immer sofort bei Jagdpächtern oder der Polizei gemeldet werden sollten, um den Tieren weiteres Leiden zu ersparen. (AZ)

86647 Buttenwiesen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rehkitz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis