Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Wertinger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wertingen
Icon Pfeil nach unten

Buttenwiesen: Rehkitz nach Wildunfall bei Buttenwiesen von Polizei erlöst – Fahrer flüchtig

Buttenwiesen

Rehkitz nach Wildunfall bei Buttenwiesen von Polizei erlöst – Fahrer flüchtig

Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Jagd- und Tierschutzgesetz. Zwischen Illemad und Lauterbach hat ein Unbekannter ein Reh angefahren.
    • |
    • |
    • |
    Ein Fahrer hat offenbar bei Lauterbach ein Rehkitz angefahren und sich nicht weiter um das Tier gekümmert.
    Ein Fahrer hat offenbar bei Lauterbach ein Rehkitz angefahren und sich nicht weiter um das Tier gekümmert. Foto: Julian Stratenschulte dpa (Symbol)

    Ein angefahrenes Rehkitz musste am frühen Donnerstagmorgen auf einer Straße bei Buttenwiesen von der Polizei mit der Schusswaffe erlöst werden. Nach Polizeiangaben hatte ein Autofahrer gegen 5.35 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Lauterbach und Illemad das Tier angefahren und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um das verletzte Wild zu kümmern. Die Polizei ermittelt deshalb wegen eines Verstoßes gegen das Jagd- und das Tierschutzgesetz. Die Beamten weisen darauf hin, dass Wildunfälle immer sofort bei Jagdpächtern oder der Polizei gemeldet werden sollten, um den Tieren weiteres Leiden zu ersparen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden