Rennstrecke, Flickenteppich oder Chance?

Plus Demnächst steht der Bürgerentscheid zum Ausbau der Straße durchs Donau-Ried an. Wie kontrovers die Diskussion ist, zeigen die Wortmeldungen von Gemeinderäten, vom Bund Naturschutz und der Regierung.

Am Sonntag, 23. Januar, ist es soweit. An diesem Tag wird über den Bürgerentscheid „Kein breiter Teilausbau der Gemeindeverbindungsstraße Donaumünster-Pfaffenhofen“ abgestimmt. Die Diskussionen im Vorfeld sind kontrovers, Befürworter und Gegner stehen sich unversöhnlich gegenüber. Nun meldeten sich drei aktive und ein ehemaliger Gemeinderat zu Wort. Wir haben ihre Stellungnahmen zusammengefasst: