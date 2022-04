„Rita’s World“ wird neu eröffnet

In Frauenstetten kann man sich mit Beauty und Kosmetik etwas Gutes tun.

Rita Peller lud am Sonntag zur Eröffnung ihres Beauty-Salons in Frauenstetten. Die 52-Jährige, die seit 18 Jahren bereits als Fitness-Trainerin in Wertingen bekannt und aktiv ist, hat ihr berufliches Tun nun komplett in die Selbstständigkeit verlegt: „Ich war neben meiner Tätigkeit als Trainerin in meinem Beruf als Chemielaborantin bei SGL angestellt. Jetzt widme ich mich aber komplett meinen Interessen Sport und Kosmetik.“ In „Rita’s World“ bietet sie Frauen, Männern und Teenies gleichermaßen Behandlungen an.

Das Studio ist im Timber-Geschäftshaus untergebracht

Ihr Studio befindet sich im Timber-Geschäftshaus von Bauherr und Investor Werner Fech, Am Zusamtal 31. Hier hat die Mutter eines 26-jährigen Sohnes nicht nur den Platz zum Arbeiten, sondern auch zum Wohnen gefunden. Neben Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner gratulierten zahlreiche Freunde der Geschäfts-Gründerin. (mbk)