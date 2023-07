Romakowski spendet 12.000 Euro an Bunten Kreis

Das 75-jährige Firmenjubiläum stellte das Buttenwiesener Unternehmen unter das Motto "Spenden statt Geschenke".

Mit einer Reihe von Veranstaltungen feierte die Romakowski GmbH & Co. KG Anfang Juli ihr 75-jähriges Firmenjubiläum mit Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern, Vertretern aus der Politik und Mitarbeitenden. Die Feier kombinierte die Buttenwiesener Firma mit der Aktion "Spenden statt Geschenke". In diesem Zusammenhang spendete die Firma jetzt 12.000 Euro an den Bunten Kreis. Den symbolischen Scheck nahm Astrid Grotz, Vorsitzende der Stiftung Bunter Kreis Augsburg, entgegen.

1948 als Betrieb zur Holzverarbeitung gegründet ist Roma heute ein führender Hersteller von Wand- und Dach-Sandwichelementen für den Industrie- und Kühlhausbau. Zur Jubiläumsfeier wünschte sich die Inhaberfamilie anstelle von Geschenken Spenden zugunsten des Bunten Kreises in Augsburg. Bei der Aktion kamen über 10.000 Euro zusammen. Großzügig stockte die Inhaberfamilie die Spendensumme auf 12.000 Euro auf.

„Wir unterstützen den Bunten Kreis seit vielen Jahren und freuen uns, dass bei unserer Aktion eine so hohe Summe zusammengekommen ist", sagt Marta Romakowski als Marketingleiterin und Gesellschafterin. "Wir wissen um die so dringend notwendige Hilfe, die der Bunten Kreis für Familien mit schwer kranken Kindern leistet und wollen unseren Teil dazu beitragen, sie möglich zu machen. Zusammen mit ihrer Mutter Wiesia Romakowski übergab sie den symbolischen Spendenscheck an Astrid Grotz, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Bunter Kreis.

Aus ganzem Herzen bedankte diese sich für das große Engagement der Familie Romakowski und bei allen Gästen, die gespendet haben. "Solch‘ empathische und großherzige Menschen an unserer Seite zu haben, berührt uns zutiefst", so Astrid Grotz. Die Spenden ermöglichten, dass sie ihre Arbeit für die betroffenen Familien weiterführen und sie mit unterschiedlichsten Angeboten unterstützen können – ob mit medizinischer Nachsorge oder palliativer Begleitung, ob mit tiergestützter Therapie oder sozialrechtlicher Beratung. "Wir sind für die Familien da – damit ihnen das Leben bestmöglich gelingt." (AZ)