Sechs Führungen informieren über Häuser und Leute in Buttenwiesen

Beim Themensonntag am jüdischen Ensemble gibt es sechs Führungen. Dabei wird auch eine besondere Drogerie vorgestellt, die es einst in dem Ort gab.

Das Team des Besucherdienstes des „Lernorts Buttenwiesen“ bietet am kommenden Sonntag, 26. März, ein Programm mit sechs unterschiedlichen Führungen an. Jeweils eine oder mehrere Personen und ein Gebäude in Buttenwiesen stehen im Mittelpunkt. Der zeitliche Rahmen der Geschichten und Geschehnisse, die bei den Führungen erzählt werden, ist das "lange 19. Jahrhundert", das heißt von 1805 bis 1914. Anmeldung und Treffpunkt für die Führungen ist jeweils am Info-Point vor oder im Eingangsbereich der ehemaligen Synagoge am Louis-Lamm-Platz.

Die Führungen im einzelnen:

14 Uhr: Elisabeth Havelka – Leopold Reiter , Schlossergasse

– , Schlossergasse 14.30 Uhr Dr. Johannes Mordstein – Kultusvorstände, Bankiers und die goldene Adele – Die jüdische Familie Bauer

15 Uhr Christoph Komposch – Handel und Wandel in Buttenwiesen: Drogerie Einhorn

– Handel und Wandel in Buttenwiesen: Drogerie Einhorn 15.30 Uhr Elisabeth Havelka - Salomon Ullmann – Vorstand der Kultusgemeinde

- – Vorstand der Kultusgemeinde 16 Uhr Bernhard Hof - Eine Festgesellschaft 1907 - Kaisersaal des Rathauses

Friedhof, Mikwe und ehemalige Synagoge sind wie immer an den Themensonntagen von 14 bis 17 geöffnet.

Führungen finden in jedem Fall – witterungsbedingt gegebenenfalls mit verändertem Ablauf – statt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch