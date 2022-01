So geht es nach dem Bürgerentscheid weiter

Plus Die Naturschützer und die Gemeinde Tapfheim warten nun auf die Entscheidung im Gemeinderat Buttenwiesen am Montag. Wie weit die Planungen der Nachbargemeinde für die Straße durch das Donauried sind.

Alexander Helber vom Bund Naturschutz, Kreisgruppe Donau-Ries, zeigt sich enttäuscht vom Ausgang des Bürgerentscheids in Buttenwiesen: „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das Ergebnis für die ersten 650 Meter so eindeutig ausfällt.“ Sein Fazit: „Jetzt müssen wir schauen, ob – wie versprochen – die notwendigen Gespräche für den restlichen Teil der Straße zustande kommen.“ Denn es gebe noch viele Problempunkte. „Das kann man nicht leugnen.“ Das bedeute, dass man offen sein müsse für die Gestaltung der weiteren Strecke. Doch nun habe der Gewinner des Bürgerentscheids den ersten Schritt zu tun.