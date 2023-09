So will Buttenwiesen das Wir-Gefühl stärken

Beim Unternehmerfrühstück in Buttenwiesen tauschen sich örtliche Unternehmer und Unternehmerinnen aus. Der Bürgermeister hatte erstmals dazu eingeladen.

Ein gemeinsames Gespräch beim gemeinsamen Frühstück – dazu hatte Buttenwiesens Bürgermeister Kaltner hat die örtlichen Unternehmerinnen und Unternehmer eingeladen. Rund 30 Vertreter der örtlichen Betriebe folgten der Einladung in den Kaisersaal.

Der Bürgermeister stellte zunächst die Gemeinde mit den aktuellen Entwicklungen und den laufenden Baumaßnahmen vor. So berichtete er vom Bau des neuen Hochbehälters in Oberthürheim mit einer Bausumme von 3,8 Millionen Euro und dem Bau eines neuen Brunnens in Pfaffenhofen für über eine Million Euro. Zudem informierte Kaltner über den Sachstand bei den Ortsdurchfahrten in Buttenwiesen und Oberthürheim und beim Bau des Friedensplatzes. Die Anwesenden erfuhren zudem von der Entwicklung bei den Baugebieten in Pfaffenhofen, Wortelstetten und zukünftig auch in Frauenstetten sowie beim neuen Gewerbegebiet Speckfeld in Pfaffenhofen, welches demnächst an die Grundstückseigentümer übergeben werden kann.

Energiewende ist Thema beim Unternehmerfrühstück in Buttenwiesen

Die Herausforderungen der Energiewende waren ebenso Thema. So berichtete der Bürgermeister darüber, dass die Gemeinde Buttenwiesen als „Energiekommune des Monats März 2023“ durch die Agentur für Erneuerbare Energien ausgezeichnet wurde. Anerkannt worden sei dabei, dass sich Buttenwiesen seit mehr als zehn Jahren den Themenfeldern der Energiewende stellt und das Konzept der Renergiewerke in Buttenwiesen aufgehe, wovon alle profitieren können. Hierdurch werden in Buttenwiesen rund 2.000 Tonnen CO 2 im Jahr durch erneuerbare und nachhaltige Wärmeerzeugung eingespart. Auch in der Zukunft sind laut Kaltner große Energieprojekte geplant. Neben dem Ausbau des vorhandenen 16 Kilometer umfassenden Wärmenetzes im gesamten Gemeindegebiet seien die Installation von Großwärmepumpen in Verbindung mit Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen und der Bau eines Bürgerwindrades vorgesehen.

Wie es in einer Pressemitteilung des Rathauses weiter heißt, kamen bei der Veranstaltung die Anwesenden ins Gespräch und diskutierten Verschiedenes und tauschten sich aus. Bürgermeister Kaltner ist vor allem wichtig, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer sich kennenlernen und ein Wir-Gefühl entsteht, um den Standort Buttenwiesen noch mehr zu stärken. "Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Phase mit allgemeinen Preissteigerungen, Fachkräftemangel, Mangel an Auszubildenden, steigenden Preisen bei Rohstoffen sowie ansteigenden Zinsen bei Finanzierungen ist ein 'Wir' besonders wichtig", weiß der Bürgermeister.

Wirtschaftsvereinigung als wichtig für Buttenwiesen gesehen

So wurde beispielsweise auch die wertvolle Arbeit und die Wichtigkeit der Wirtschaftsvereinigung als Koordinator und Ansprechpartner für Buttenwiesen betont. Zudem bot der Bürgermeister den Unternehmern an, dass auf der neuen Homepage der Gemeinde, die ab Ende Oktober 2023 Online gehen wird, offene Ausbildungsstellen veröffentlicht werden könnten. (AZ)