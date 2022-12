Teurer Strom erhöht die Wasserpreise in Buttenwiesen

Plus Der Gemeinderat legt die Gebühren für die kommenden drei Jahre fest. Das werden Trink- und Abwasser in ganz Buttenwiesen künftig kosten.

Die beiden Wasserversorgungsanlagen Lauterbach und Pfaffenhofen mit insgesamt vier Brunnen sind miteinander verbunden und liefern den Haushalten in der gesamten Gemeinde Buttenwiesen täglich frisches Trinkwasser. Die Gebühren dafür richten sich nach der Beitrags- und Gebührensatzung. Die hat der Gemeinderat Buttenwiesen jetzt neu festgelegt und den Wasserpreis angehoben.