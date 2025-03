Unbekannte brechen in Stadel in Buttenwiesen ein

In der Zeit zwischen Freitag, 21. Februar, und Freitag, 28. Februar wurde in eine Scheune in Buttenwiesen eingebrochen und mehrere Gartengeräte im Gesamtwert von etwa 650 Euro entwendet. Die bislang unbekannten Täter kamen nach Polizeiangaben über das Scheunentor unter Gewalteinwirkung ins Gebäude. Die Polizeiinspektionen Dillingen und Wertingen bitten unter den Telefonnummern 08272/99510 und 09071/560 um Hinweise. (AZ)

