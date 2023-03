Unbekannte Täter beschädigen zwei Autos

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall in der Keltenstraße beobachtet haben.

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter zwei Autos, indem sie jeweils den linken Außenspiegel wegrissen. Die Fahrzeuge waren laut Auskunft der Polizei auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Keltenstraße abgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wertingen in Verbindung zu setzen. (pol)