Unbekannter hebt in Buttenwiesen Kanaldeckel aus

Der Täter legt die Kanaldeckel in verschiedenen Gärten angrenzender Wohnhäuser ab. Ein Exemplar fehlt.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Buttenwiesen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Straße Am Streitgraben mehrere Kanaldeckel durch einen Unbekannten entfernt.

Der Unbekannte entwendet einen Kanaldeckel

Der Täter legte sie nach Angaben der Polizei in verschiedenen Gärten angrenzender Wohnhäuser ab. Einen Kanaldeckel ließ der Unbekannte laut Polizeibericht mitgehen. (AZ)