Volltreffer beim Ferienprogramm des Schützenvereins

Der Schützenverein Grüner Baum Buttenwiesen veranstaltete ein erfolgreiches Ferienprogramm, das bei den Kindern für Begeisterung sorgte. Mit über 15 jungen Teilnehmern war der Schießstand gut besucht. Der Nachmittag begann mit einer Einführung in den Schießsport, bei der die Kinder unter Anleitung erfahrener Schützen ihre ersten Versuche mit dem Luftgewehr unternahmen. Geduldig übten sie das Zielen und den richtigen Umgang mit der Waffe, wobei man bei jedem Schuss die Konzentration und den Ehrgeiz der Nachwuchsschützen spüren konnte. Nach einer kurzen Pause erklärte der Vereinsvorsitzende den Kindern in einer anschaulichen und sicheren Weise die Funktionsweise des Luftgewehrs. Anschließend fand ein kleiner interner Wettkampf statt, bei dem die jungen Talente ihr Können unter Beweis stellen konnten. Mit viel Elan und sportlichem Ehrgeiz kämpften sie um die besten Plätze.

Icon vergrößern Simon Walz erklärte das Luftgewehr. Foto: Daniel Achner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Simon Walz erklärte das Luftgewehr. Foto: Daniel Achner

Auch die begleitenden Erwachsenen kamen auf ihre Kosten. Bei Kaffee und Kuchen konnten sie sich in gemütlicher Runde austauschen und den spannenden Wettkampf der Kinder von der Seitenlinie aus verfolgen. Der Schützenverein bedankt sich herzlich bei allen Helfern, die diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Kinder gemacht haben. Es war ein voller Erfolg und hat gezeigt, dass der Schießsport auch in der jüngeren Generation großen Anklang findet.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!