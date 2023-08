Vom Kneipp-Vortrag zum Wassertreten

Zunächst gibt es beim VdK-Vortrag interessante Informationen, dann begeben sich die zahlreichen Gäste selbst ins Wasser.

Ein Vortrag über Sebastian Kneipp lockte Gäste aus dem oberen und unteren Zusamtal in den Bürgersaal nach Buttenwiesen. Michael Hahn referierte dort für den VdK über den Naturheilkundler Kneipp. Wobei die beiden – Kneipp und Hahn – etwas Wesentliches verbindet: Sie studierten beide Theologie, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten.

Besonders die Biographie des Menschen Sebastian Kneipp aus dem kleinen Dorf Stephansried, der in ärmlichen Verhältnissen 1821 geboren wurde, beeindruckt Michael Hahn und spornte ihn an, mehr über den schwäbischen Wasserdoktor zu recherchieren. Die prägende Zeit nach den Verletzungen der Reformation und das „Zuhause“ bei den frommen Eltern auf dem landwirtschaftlichen Hof habe in Kneipp den Wunsch reifen lassen, Priester zu werden. Doch das nötige Geld – umgerechnet für heutige Verhältnisse 50.000 Euro – für eine Priesterausbildung war nicht da. Als der elterliche Hof abbrannte, waren auch die Ersparnisse weg, die er sich als Viehhirte verdient hatte.

Kaplan Merkle aus Grönenbach erbarmte sich dem jungen Kneipp und holte ihn zu sich. Als Merkle 1844 nach Dillingen an der Donau versetzt wurde, ging Kneipps Wunsch in Erfüllung. Er konnte an der Theologischen Universität sein Studium beginnen. Ein herber Rückschlag war, als er an TBC erkrankte. Jede zweite Person starb damals laut Hahn an der heimtückischen Krankheit.

Als Kneipp das Buch von Johann Siegmund Hahn von der Wassertherapie las, war er fasziniert und probierte es bei sich selbst aus. Regelmäßige Anwendungen in der Donau mit dem Element Wasser zeigten eine heilende Wirkung. Nach der Priesterweihe habe er dank seiner Erfahrungen den Menschen helfen können, so Hahn. Gleichzeitig habe er mit Anfeindungen von Seiten der Wissenschaft zu kämpfen gehabt, sei wegen Kurpfuscherei vor Gericht mit einer Strafe belegt worden.

Mit Hilfe eines Filmausschnitts aus „Der Wunderdoktor“ zeigte der Referent die Wirklichkeit Mitte des 19. Jahrhundert auf. Der Siegeszug des Naturheilverfahrens von Sebastian Kneipp begann dann in dem kleinen Dorf Wörishofen, wohin er versetzt wurde. Mit unermüdlichem Fleiß gab er uneingeschränkt sein Wissen, die Erfahrungen und Beobachtungen an die Leute weiter.

Wörishofen entwickelte sich so zu einem Domizil. Über 120 verschiedene Anwendungstherapien machten den Ort weltweit bekannt. Mit Verleger Auer fand Kneipp einen Mitstreiter. Er gründete Kneippvereine. Kneippblätter wurden gedruckt und unzählige Bücher geschrieben. Alle Einnahmen flossen wieder zurück in die Projekte. Nichts behielt Kneipp für sich selbst, sagte Michael Hahn.

Selbst Papst Leo der XIII. habe den Wasserdoktor nach Rom geholt. Die fünf Säulen von Kneipp – Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen, Balance – sind Wegweiser zum persönlichen Wohlergehen und finden laut dem Referenten heute in der Gesundheitsprävention hohen Anklang.

Im Anschluss an den Vortrag ging es gemeinsam hinaus zur Kneippanlage und mit dem Storchenschritt durch das Wasser. Vdk-Vorsitzende Johanna Reiter dankte Mathias Wörle für die sorgfältige Pflege der Kneippanlage in der Bachstraße im Buttenwiesener Ortsteil Lauterbach am Ortsende in Richtung Neuweiler. (AZ)