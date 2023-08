27-Jährige radelt 1200 Kilometer von Buttenwiesen zum Vatikan

Der Fachinformatikerin Yvonne Füssel war ihr Crossfit-Training nicht genug. Also schwang sie sich aufs Rad und radelte in den Vatikan.

„Als ich beim Vatikan in Rom reingefahren bin, da habe ich mir gedacht: Das war es wert – ein echter Gänsehautmoment.“ So beschreibt die 27 Jahre alte Yvonne Füssel Jahre das Ende ihrer 1200 Kilometer langen Radtour, bei der sie rund 8300 Höhenmeter bewältigt hat. Sechs Tage hat sie für den Trip gebraucht und nicht mal Muskelkater gehabt: „Ich bin es ja gewohnt zu trainieren.“ Der Muskelkater kam erst nach einem ausgiebigen Stadtrundgang durch Rom. Zu Fuß, für Yvonne eine eher ungewohnte Art sich fortzubewegen: „Beim Radfahren komme ich weiter herum als beim Laufen.“

Yvonne Füssel aus Buttenwiesen macht schon lange viel Sport

Sportlich war die Fachinformatikerin aus Buttenwiesen immer. Früher hat Füssel viel Crossfit gemacht: freies Turnen mit Zusatzgewichten. Mittlerweile hat sie nebenbei vier Triathlons absolviert. Beim Radfahren startete sie mit Mountainbiketouren von 40 bis 50 Kilometern Länge. „Aber Mountainbikes liegen mir nicht so.“ 2018 war es so weit: Yvonne kaufte ihr erstes Rennrad: „Ein Cube-Bike in Langweid, die hatten nur eine Einsteigervariante mit Karbonausstattung in meiner Größe da.“ Mittlerweile hat ihr Rennrad rund 26.000 Kilometer auf dem Buckel.

Ihre ersten 200 Kilometer am Stück ist Yvonne während Corona gefahren: um Ingolstadt herum. Vergangenes Jahr hat sie drei Tage an einem Radroadtrip in der Gruppe teilgenommen. Als einzige Frau. Yvonne ist als Rennradfahrerin schon gewohnt, nur mit Männern zu trainieren. Abgehalten hat sie das nie: „Wenn ich mir was in den Kopf setze, dann muss ich es durchziehen.“ Obwohl ihr viele im Vorfeld von ihrem Radroadtrip abgeraten haben: „Ich habe oft zu hören bekommen: Du kannst doch nicht allein als Frau bis nach Rom fahren.“ Dem Zufall überlassen hat Yvonne dabei nichts. Im März fing sie mit der Vorbereitung für die 1200 Kilometer Tour an: „Ich bin mindestens dreimal die Woche mit dem Rad nach Bissingen in die Arbeit gefahren.“ Eine Wegstrecke von jeweils 18 Kilometern hin und zurück. Größere Touren hat Yvonne nach Feierabend und am Wochenende eingebaut.

Mit dem Rad in den Vatikan: Viele Kohlenhydrate helfen auf langen Strecken

Auf ihre Ernährung achtet Yvonne dabei kaum. „Ich esse vor allem kohlenhydratreiche Kost wie Nudeln, damit ich genug Energie für den Sport habe.“ Groß eingepackt hat sie ebenfalls nicht: „Nur ein T-Shirt, ein Ersatztrikot, meine gepolsterte Radhose, Socken und was zum Duschen und Waschen. Außerdem zwei Wasserflaschen fürs Trinken.“

Yvonne hat von Anfang an Wert auf Sicherheit und gute Planung gelegt: „Ich hatte ein Navi dabei und habe die Route immer an Freunde geteilt.“ Rennradfahrerin Yvonne hatte im Vorfeld zusätzlich eine Unfallapp installiert. Die reagiert auf starke Erschütterungen und sendet dann eine Warnung an die Freunde der 27-Jährigen. Für Yvonne rät anderen Rennradfahrern, die Route gut zu planen

. Das geht heutzutage dank moderner Technik bis ins kleinste Detail: Vier Tage lang hat die Rennradfahrerin alle Streckenabschnitte über die Rad-App-Komoot herausgesucht und sogar den Straßenbelag via Google Earth überprüft. Auch die Hotels hat sie vorher gebucht. Eines würde sie trotzdem anders machen: die Planung der Wasser- und Essensversorgung. „Bei Verona in so einem kleinen Dorf hatte am Mittwoch fast alles zu, und an der Etsch ist mir einmal das Wasser fast ausgegangen.“

Der Etappenrekord von Yvonne Füssel lag bei 224 Kilometern

Mit dem Wetter hingegen hatte Yvonne Glück, außer an Tag zwei: „Da bin ich bei 36 Grad bei Sterzing am Brenner mit Bauchschmerzen gehockt.“ Schon am nächsten Tag hat die 27-Jährige ihren Etappenrekord aufgestellt: 224 Kilometer an einem Tag. Am letzten Tag war es „nur“ 135 Kilometer. Aus ihrem Erste-Hilfe-Set hat sie viermal am Tag die Sonnencreme und regelmäßig die Bepanthen-Salbe gegen Wund sein verwendet: „Es hat schon ziemlich die Haut am Po aufgerieben, und ich habe einen Ausschlag von der Hitze bekommen.“ Für Yvonne war die Strecke und nicht das Ziel der eigentliche Urlaub: „Der Radweg an der Etsch war landschaftlich richtig schön und bis Verona ging es bergab.“

Der schlimmste Streckenabschnitt war durch die Toskana: „Die war zwar schön, aber der Ausbau der Radwege ist schlecht. Viele Schlaglöcher.“ Trotzdem ist Yvonne ohne Platten ans Ziel gekommen. In naher Zukunft plant sie zur Abwechslung, an ein oder zwei Triathlons teilzunehmen.