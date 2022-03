Vor 80 Jahren wurden Juden aus Binswangen und Buttenwiesen deportiert

Von der Deportation der Binswanger und Buttenwiesener Juden gibt es keine Bilder. Die Deportation dürfte so ähnlich wie in Würzburg abgelaufen sein. Auf dem Foto marschieren Juden aus Unterfranken unter Bewachung vom Sammelplatz zum Bahnhof Aumühle in Würzburg, wo sie den Deportationszug besteigen mussten.

Foto: Staatsarchiv Würzburg