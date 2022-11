Wer hat in Vorderried Autoreifen zerstochen?

Ein Unbekannter hat im Buttenwiesener Gemeindeteil Vorderried Reifen an einem Auto zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 32-jähriger Mann aus Buttenwiesen hat sich am Donnerstag bei der Polizei in Wertingen gemeldet, um eine Sachbeschädigung an seinem Auto zur Anzeige zu bringen. Das Fahrzeug war im Zeitraum vom Mittwochabend bis Donnerstagmorgen im Hof eines Mehrfamilienhauses in Vorderried geparkt.

Der Schaden liegt bei etwa 450 Euro

Dort haben Unbekannte insgesamt drei Reifen an dem Wagen zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 450 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 09071/560. (AZ)