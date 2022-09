Warum im Kreis Dillingen viel Blut gespendet wird

Am Donnerstag ist ein Termin zur Blutspende in Buttenwiesen. Die Familie der zwölfjährigen Hannah wurde vor großem Unglück bewahrt und will nun mehr Freiwillige zur Spende animieren.

Wenn das Bayerische Rote Kreuz zur Blutspende aufruft, wie für den Donnerstag in Buttenwiesen, dann können sich die Verantwortlichen auf den Zusammenhalt auf dem Land verlassen. Für den Termin, der am Donnerstag, 8. September, von 16 bis 20 Uhr in der Buttenwiesener Gemeindehalle stattfindet, rechnet BRK-Kreisgeschäftsführer Stephan Härpfner mit rund 140 Blutspenderinnen und Blutspendern. "Es sind aber noch Plätze frei", sagt er ermunternd.

Im Landkreis Dillingen ist das Rote Kreuz stark verwurzelt

Bei der Bereitschaft zur Blutspende zeige sich laut Härpfner mittlerweile ein großes Gefälle zwischen Land und Stadt. "Hier ist der Zusammenhalt und damit die Bereitschaft, Blut zu spenden, noch groß", so Härpfner. In städtischen Gebieten ginge dagegen die Menge an gespendetem Blut teils dramatisch zurück. Die Ursache für die Unterschiede sei auch in der Verwurzelung seiner Einrichtung, des Roten Kreuzes, in der Gesellschaft begründet. "Im Landkreis Dillingen sind etwa zehn Prozent der Bevölkerung aktiv oder als Fördermitglieder mit dem Bayerischen Roten Kreuz verbunden", sagt Härpfner. In der Stadt seien es oft deutlich weniger als ein Prozent der Bürgerinnen und Bürger.

Von der Spendenbereitschaft haben unter anderem schon die zwölfjährige Hannah und ihre Familie profitiert. Das Mädchen erhielt vor einem Jahr nach dem Sommerurlaub die Diagnose Leukämie. Hannah und ihre Familie haben deshalb eine schwere Zeit durchlebt. Geprägt war diese von Krankenhausaufenthalten im Schwäbischen Kinderkrebszentrum in Augsburg, manche davon wochenlang. In dieser Zeit war Hannah durch die Chemotherapie immer wieder auf Blutprodukte angewiesen. Diese haben sie laut Auskunft des BRK wieder so weit stabilisiert, dass sie wieder nach Hause gehen konnte. Mittlerweile sei Hannah auf dem Weg der Besserung. Sie konnte seit Juni wieder die Schule besuchen und ihre Freunde treffen und genieße nun die Sommerferien.

Auch beim Radelspaß kann man etwas tun, um Leukämiekranken zu helfen

Die Zwölfjährige turnt beim TSV Buttenwiesen, ihre Eltern sind dort als Trainer aktiv. So kam es, dass die Blutspendeaktion in Buttenwiesen stattfindet und der TSV Buttenwiesen die Veranstaltung mit besonderem Einsatz unterstützt. "Erfreulicherweise hat sich auch der Kreativstammtisch Unterthürheim bereit erklärt, die Aktion am Donnerstag mit Kaffee und Kuchen zu unterstützen", so Stephan Härpner. Der Kreativstammtisch habe in den vergangenen Jahren immer wieder an das Schwäbische Kinderkrebszentrum Sachspenden wie Mützen oder Nackenkissen getätigt. Das gespendete Blut wird für die Hilfe von Unfallopfern ebenso verwendet wie für viele Krebspatienten und auch Kinder mit onkologischen Erkrankungen sind auf diese Blutspenden angewiesen.

Übrigens: Auch im Rahmen des am Wochenende stattfindenden Radelspaß kann man etwas für an Leukämie erkrankte Menschen tun. Es findet eine Typisierungsaktion auf dem Wertinger Schlossgelände statt. So besteht am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich mit einem Wangenabstrich in die Deutsche Knochenmarkspenderdatei aufnehmen zu lassen und so womöglich Menschen mit Blutkrebs in ihrem Heilungsprozess zu unterstützen. Die drei Schirmherren _ Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier, Landrat Markus Müller sowie Ex-Landrat Leo Schrell - sind stolz darauf, dass aus dem Landkreis Dillingen von 13.500 Typisierten bereits 185 als Stammzellspender anderen Menschen die Chance auf ein neues Leben schenken konnten. Sie betonen: "Jede und jeder Weitere ist wichtig."