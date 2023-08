Welcher Kommandant übernimmt die Führung?

Plus Die sieben Feuerwehren der Gemeinde Buttenwiesen bekommen eine zentrale Schlauchpflegeanlage und einen federführenden Kommandanten. Beides dauert.

Er ist momentan der erfahrenste Kommandant innerhalb der Gemeinde Buttenwiesen: Martin Fendt von der Feuerwehr Unterthürheim. Darauf verständigten sich die sieben Ortsfeuerwehren und sprachen ihm die Funktion des federführenden Kommandanten zu. Und über noch etwas diskutierten die örtlichen Kommandanten in jüngster Zeit, nämlich die Notwendigkeit einer modernen Schlauchpflegeanlage. Über deren Beschaffung hatte jetzt der Gemeinderat zu entscheiden.

Bereits im Jahr 2022 hatten die Kommandanten der Gemeinde Buttenwiesen die Beschaffung einer gemeinsamen zentralen Schlauchpflegeanlage für alle sieben Feuerwehren diskutiert. Denn nach der zuletzt im Dezember 2021 aktualisierten Unfallverhütungsvorschrift sind Feuerwehrschläuche nach jeder Benutzung und Reinigung einer Druckprüfung zu unterziehen, um Schäden und undichte Stellen zu erkennen. Das ist derzeit in den Feuerwehgerätehäusern nicht möglich.